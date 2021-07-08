Türkiye Tatil beldesindeki yangında 12 araç kül oldu

Tatil beldesindeki yangında 12 araç kül oldu

Türkiye

Tatil beldesindeki yangında 12 araç kül oldu

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi’nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.

08 Temmuz 2021, Perşembe 01:09 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.30 sıralarında tatilcilerin gözde merkezi olan Kızkalesi’nde otellerin ortak kullandığı otoparkta meydana geldi. Otoparktaki bazı araçlardan alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçları saran yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekipleri, 12 aracın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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