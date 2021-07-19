Tatil cennetinde 'Nasıl, parti güzel miydi?' diyerek isyan etti: Yazık çok yazık!
Son dakika haberi...Bozcaada'da belediye yetkililerinin çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki çekti. Belediye yetkilileri 'Nasıl, parti güzel miydi? Yazık, çok yazık...' diye isyan etti...
19 Temmuz 2021, Pazartesi 11:29 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar bayram tatili ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarına akın etmeye başladı. Normalleşme sürecindeki ilk uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler turizm bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor. Bırakın otelleri, tesisleri, kamp alanlarında bile boş yer kalmadı.
Kapasitesinin çok üzerinde misafir ağırlayan bölgelerden, 'istenmeyen' görüntüler de gelmeye devam ediyor.
SAHİLDE EĞLENENLER ARKASINDA ÇÖPLERİNİ BIRAKTI
Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da bayram tatilinin henüz başında isyan ettiren bir görüntü kaydedildi. Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı paylaşımda, sahilde eğlenen bir grubun geride bıraktığı 'manzara' gözler önüne serildi.
ŞEZLONGLAR KIRIK
Çöplerin ve kırık şezlongların olduğu görüntüler, Bozcaada Belediyesi'nin Twitter hesabından "Nasıl, parti güzel miydi? Yazık, çok yazık..." notuyla paylaşıldı.
Görüntülerdeki 'vurdumduymazlık' sosyal medyada da tepki çekti.