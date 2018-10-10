İspanya'nın ünlü adası Mallorca'yı sel vurdu

İspanya'nın ünlü tatil cenneti Mallorca'da yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2018, Çarşamba 11:07 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 12:57
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İspanya'nın önemli tatil merkezlerinden Mallorca'yı sel vurdu. Gece saatlerinde artan yağışla birlikte, sel suları Sant LLorenc des Cardassar kasabasına ulaştı. Adada selden en çok etkilenen bölge olan Sant LLorenc des Cardassar'da beş kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin evlerinden çıkamayan 71 ve 83 yaşındaki karı koca olduğu öğrenildi.


Selden etkilenen yaklaşık 100 kişi spor salonuna yerleştirilirken, kurtarma ekipleri mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.


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