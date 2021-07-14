Magazin Tatil dönüşü alışverişe koştu

Tatil dönüşü alışverişe koştu

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Tatil dönüşü alışverişe koştu

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu Fatoş Kabasakal önceki gün Levent’te objektiflere yansıdı. Kabasakal, kızıyla birlikte alışveriş yaptı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda Marmaris’te tatil yapan oyuncu Fatoş Kabasakal İstanbul’a döndü. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Fatoş Kabasakal ile kızı Mila, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

İlk olarak kızı için bebek giyim ve oyuncak mağazalarını dolaşan güzel oyuncu, daha sonra kendisi için de kısa bir alışveriş turu yaptı. Ayrıca anne-kızın uyumlu giyimi dikkatlerden kaçmadı.

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