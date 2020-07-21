Tatil felakete dönüştü! Sinir krizi geçirdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzmek için denize giren ve suda kaybolan Ali Demirelli boğuldu.
21 Temmuz 2020, Salı 09:46 Son Güncelleme:
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Yakınlarıyla Kuşadası'na tatile gelen Ali Demirelli, Kadınlar Plajı'nda denize girdi. Çevredekilerin fark etmediği anda suda kaybolan Demirelli, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesiyle kalbi yeniden atmaya başlayan Demirelli, Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demirelli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demirelli’nin eşi, olay yerinde siniz krizi geçirdi.
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