New York'ta yaşayan Seren Shvo, eşi ve kızları Emma tatil için Türkiye'ye geldi. Tercihleri Bodrum oldu. Göltürkbükü'ndeki Amanruya Otel'de kalıyorlar.

Seren Shvo'nun bu pozlarını da en büyük hobisi fotoğrafçılık olan Serdar Bilgili çekti.

Bu arada not: Michael Shvo ile Serdar Bilgili ortak. Amerika'da yatırım yapıyorlar.

Serdar Bilgili (Soldaki) - Michael Shvo (Sağdaki)