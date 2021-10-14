Türkiye Tatil için Antalya'ya geldi, dehşeti yaşadı!

Tatil için Antalya'ya geldi, dehşeti yaşadı!

Türkiye

Tatil için Antalya'ya geldi, dehşeti yaşadı!

Antalya’ya tatil için gelen Kırgızistan uyruklu Aman T. (20), kaldığı apartmanın 6'ncı katındaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralandığı belirtilen Aman T.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

14 Ekim 2021, Perşembe 14:40 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Yener Ulusoy Bulvarı Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kırgızistan’dan tatil için gelen Aman T. adlı erkek, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 6'ncı kattaki dairenin penceresinden düştü.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Aman T., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralandığı belirtilen Aman T.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

Bu arada Aman T.'nin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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