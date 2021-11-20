'Tatil için erken rezervasyon' yaptırın çağrısı! Fiyatlar yükselecek

Erken rezervasyon döneminde daha önceki yıllarda haziran ayına kadar süren uygun fiyatların bu yıl mart ayı sonunda yüksek sezon fiyatlarına gelebileceği uyarısını yapan seyahat acenteleri, yerli turiste ‘tatili erken alın’ çağrısı yapıyor.









YABANCI TURİST TALEBİ ARTACAK

Seyahat acenteleri ve tur operatörleri, bu yıl başlatılan erken rezervasyon kampanyaları için tüketiciye ‘erken değil tam zamanı’ mesajını verirken, ilerleyen dönemde artacak fiyatlara vurgu yapıyor. İki yıl boyunca koronavirüs pandemisi kaynaklı olarak dünyada özellikle son dakika rezervasyonların etkili olduğunu belirten acenteler, 2022 yılında tüm turist grupları için erken rezervasyonun öne çıkacağına dikkat çekiyor. Bu kapsamda yabancı turist talebinin 2022 sezonunda çok yüksek olacağının öngörüldüğünü belirten acenteler, ayrıca yıl içinde dövizdeki kur artışları nedeniyle de yukarı yönlü fiyat revizeleri olabileceğini ifade ediyor. Erken rezervasyon döneminde daha önceki yıllarda haziran ayına kadar süren uygun fiyatların mart ayı sonunda yüksek sezon fiyatlarına gelebileceği uyarısını yapan seyahat acenteleri, yerli turiste ‘erken alın’ önerisi yapıyor.

Türkiye’de her yıl 10 milyon kişinin paket turlardan yararlandığı tahmin ediliyor. Bunların yüzde 55-60’ının ise haziran ayına kadar devam eden erken rezervasyondan yararlandığı düşünülüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) bu yıl başlattığı ‘Turizm Kongresi’nde ilk gün erken rezervasyon dönemi ve tüketiciye yönelik öneriler konuşuldu. Erken rezervasyon kampanyası lansmanıyla başlayan kongredeki oturumda Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Jolly CEO’su Mert Vardar, Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, TatilBudur Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk konuştu. 19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya’da devam edecek kongre, gelecek yıllarda da çeşitli etkinliklerle sürdürülecek.

TATİL REZERVASYONU İÇİN TAM ZAMANI

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, iki yıldır pandemi nedeniyle zor günler geçirilen sektörde 2021’de başta aşılama sayısının artmasıyla turizmde normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtirken, 2022 yılının çok daha iyi olacağını öngördüklerini söyledi. Bu açıdan yabancı turist tarafında çok iyi bir sezon beklediklerini kaydeden Bağlıkaya, “Vatandaşlarımızın istedikleri yerde uygun fiyatlara tatil yapmaları için bu sezon erken rezervasyon dönemi çok daha önemli hale geldi. Ülkemizde ‘yabancı turistlerin yerli turiste göre daha uygun fiyatlara tatil yaptığı’ gibi bir algı var. Yabancı tur acenteleri programlarını çok önceden yapıyor, uzun vadelerle, büyük hacimlerle satış yapıyorlar. Erken rezervasyon da yerli turistler için aynı avantajları sağlıyor. Bu nedenle ‘tam zamanı’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLAR YÜKSELEECEK"

Muhtemel fiyat artışlarına dikkat çeken Mete Vardar, “Birkaç aydır otel otel dolaştık. Talepler çok güzel. Yabancı turist ilgisi yüksek. Fiyatlar zaten önceki sezona göre yüzde 20’lik bir farkla başladı. İlerleyen dönemde artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şu anda yüzde 50 ile başlayan avantajlı indirimlerden faydalanılmasını öneriyoruz” dedi.

Daha önceki yıllarda haziran ayına kadar süren erken rezervasyon fırsatlarındaki fiyatların bu sezon mart sonunda yüksek sezon fiyatlarına gelebileceği uyarısı yapan Vardar, kurlardaki artışlarla birlikte belirli zamanlarda fiyatların yukarı yönde revize edilmesi ihtimalinin de olduğunu vurguladı.

EKİM KURLARIYLA HESAP KAPATILDI

Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, erken rezervasyon dönemine ekim ayı başı kurlarıyla girildiğini vurgularken, bu nedenle ilerleyen dönemlerde fiyatlara revize yansımalarının olabileceğini ifade etti. Karayal, fiyatlar artmadan önce erken rezervasyonun önemli avantajlar barındırdığını söyledi.

Milliyet



