Tatil için Sivas'a gitmişti... KKKA yine can aldı

Sivas’ın Zara ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) rahatsızlığı şüphesiyle tedavi gören İsmail İpek (55) yaşamını yitirdi

07 Ağustos 2019, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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Tatil için Sivas'a gitmişti... KKKA yine can aldı

İstanbul’da yaşayan 3 çocuk babası İsmail İpek, bir süre önce yaz tatilini geçirmek için memleketi Zara’nın Kuşçu Köyü'ne gitti. Köye gittikten birkaç gün sonra rahatsızlanan İpek, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye götürüldü.

Buradan 5 Ağustos’ta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İpek, KKKA şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail İpek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Yakınlarına teslim edilen Kuşçu’nun cenazesi, köyünde toprağa verildi. İpek’in vücudunda kene bulgusuna rastlanmazken fark etmeden koparmış olabileceği veya başka bir yolla bulaştığı değerlendiriliyor.

DHA

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