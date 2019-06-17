Tatil mekanı Bodrum açıklarında can pazarı

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi.

Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından kurtarma ekipleri 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaştı.

DHA