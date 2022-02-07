Türkiye Tatil sonrası ilk günde öğrenci servislerine denetim

Tatil sonrası ilk günde öğrenci servislerine denetim

Türkiye

Tatil sonrası ilk günde öğrenci servislerine denetim

Sömestr tatilinin sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 15 günlük sömestr tatilinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başladı. Yeni dönemin ilk okul gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri ile trafik polisleri, Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 


Sarıyer Büyükdere Caddesi İTÜ önünde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.

Aracında çakar bulunan bir personel servis aracına da bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

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