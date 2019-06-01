Tatilciler dikkat! Bunu yapmayana ceza var

Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun görülenler, iki ay içerisinde tahsis edilecek. Bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

"Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek.

YASAL TANIMI YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için tahsis edilecek "personel lojmanı alanı" ibaresinin yasal tanımı yapılacak.

Böylece turizmdeki nitelikli personelin konaklama ihtiyacının giderilmesi ve dolaylı olarak müşteri memnuniyeti sağlanacak. Personel lojmanı alanı, "Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını ifade eder." şeklinde tanımlanacak.

AA