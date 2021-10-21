Tatilciler seçimini yaptı: Villacınız!

Taleplerde büyük artış yaşandı.

Ülkemizdeki pandemi sürecinde, tatilcilerin kiralık villalara olan ilgisi büyüktü. Buna bağlı olarak talep ve rezervasyonların sayısı da oldukça fazlaydı. Oluşan arzın karşılanmasında pek çok acente öne çıksa da uzmanlar yasal ve belgeli acentelerin tercih edilmesinin önemini vurguluyor. Villa kiralamak isteyen misafirler ise seçimini villaciniz.com.tr olarak yaptı. 11098 sicil numarasına kayıtlı TURSAB A Grubu Seyahat Acentesi olan Tatil Villacınız, son 4 ayda organik ziyaret trafiğini 9 kat arttırdı! Aradığı villayı arama motorlarında bulmaya çalışan ziyaretçiler, yapılan tüm aramalarda villaciniz.com.tr sitesiyle karşılaşıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan acente, misafirlerinin keyifli bir tatil geçirmesi için titiz şekilde çalışmalar yürütüyor.

Önce sağlık, sonra tatil.

Bu süreçte toplumun sağlığını korumak amacıyla ekstra önlemlerin alındığını belirten Tatil Villacınız Genel Müdürü Hüseyin Gencer, “Önce sağlık, sonra tatil. Villacınız olarak; misafirlerimizin güvenle tatil yapabilmesi için üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Tüm giriş ve çıkışlarda villaların kapsamlı şekilde dezenfekte edilmesini sağlıyoruz. (Hayat Eve Sığar) HES kodu sorgulamasıyla beraber, son 14 günlük sürede ziyaretçilerimizin sağlık bilgilerini yazılı form altında tutuyoruz.” Tatil evi tercih edenlerin büyük bir bölümü, herkesten uzak ve izole kalmak istiyor. Durum böyle olunca, tatil acentelerinin kural ve önlemlere uyması büyük önem taşıyor.

Her şeyden önemlisi memnuniyet!

Kalkan, İslamlar, Üzümlü, Sarıbelen, Patara, Fethiye, Kaş, Demre, Bodrum ve Göcek olmak üzere 10 farklı destinasyonda 900’den fazla villa da kiralama hizmeti veren Gencer; “Konuklarımızın arzu ettikleri gibi tatil yapmalarından çok memnunuz. Tatili sona eren misafirlerimiz, bir sonraki tatilini mutlaka villacınız ile planlayacaklarını paylaşıyor. Bizler için en önemlisi, elbette misafirlerimizin mutluluğudur” diyerek sözlerini tamamladı.

Çevrimiçi listeleme, online rezervasyon.

900’den fazla villaya ulaşabileceğiniz https://www.villaciniz.com.tr sitesinde, beğendiğiniz villayla ilgili rezervasyon işlemi için %35 ön ödeme yapmanız yeterli. Sitede çevrimiçi listeleme yaparken “gelişmiş, kapasiteye göre, fiyata göre artan-azalan” filtrelemeleri yaparak size en uygun sonuçları listeleyebilirsiniz.

Villacınız; “11098 sicil numarası” ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentesidir. Daha fazla bilgiyi www.villaciniz.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

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