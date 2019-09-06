POSTA/ÖZEL

Bütün kış hem spor yaptınız hem de yediklerinize dikkat ettiniz ve yaza hazırlandınız. Yaz geldi, güzel bir tatil sezonu atlatıldı. Ancak tatil dönüşünde, verdiğiniz kilolarının çoğunu belki daha fazlasını geri aldınız. Kışın metabolizmanızın yavaşlayacağını da hesaba katarak yazın aldığınız kiloları hızlıca kaybetmenin şimdi tam zamanı. Peki, ‘Tatilde alınan kilolar nasıl verilir?’ İşte en hızlı kilo verdiren tavsiyeler…

Diyetisyen Tuğçe Kırcılar, tatil kilolarından hızlıca kurtulmanın 10 yolunu anlattı:

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Kilo vermek için genellikle hiçbir şey yemeyerek kilo vereceğinizi düşünüyor alabilirsiniz ancak öğün atlamak o öğünde az enerji alımını sağlasa bile diğer öğünde kan şekerindeki düşmeye bağlı olarak sağlıksız seçimler yapabilirsiniz.

ARA ÖĞÜNSÜZ OLMAZSA OLMAZ MI?

Kişinin yaşam tarzına bağlı olarak değişmekle beraber özellikle öğle ile akşam arasında genel olarak bir ara öğüne ihtiyaç vardır. Bu aralıktaki minik atıştırmalık akşam yemeğine çok aç oturmamanızı sağlayacaktır. Bu aralıkta tam tahıllı minik peynirli sandviç, yulaflı taze meyveli müsli, yoğurt, süt, taze meyve, çiğ fındık, badem, ceviz tuzsuz yer fıstığı gibi sağlıklı seçimler yapılabilir.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ter ile kaybedilen su ve yetersiz sıvı alımı ile özellikle sindirim siteminin çalışmasını bozarak kabızlık, şişkinlik ve ödem gibi kilo artışına neden olur. Bağırsak çalışmanızın düzenlenmesi, ödemden kurtulmak kilogram başı 30 ml su tüketilmelidir.

POSA ALIMINI ARTTIRIN

Sağlıklı sindirim sistemi, uzun süreli tokluk için günlük posa alımına dikkat edilmelidir. Posa bakımında zengin sebze, meyve, tam tahıllı ürünler, kuru baklagiller, beslenmenizde muhakkak bulunmalıdır.

SAĞLIKLI YAĞ SEÇİMİ

Yağlar günlük beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Yüksek enerji içermelerinden dolayı miktarlarına dikkat edilmelidir. Beslenmede tereyağ, sadeyağ, kaymak gibi doymuş yağ tüketimi sınırlandırılmalı, Zeytinyağı gibi doymamış yağlara daha fazla yer verilmelidir. Yağ bakımından zengin diğer ürünlere de günlük beslenmede yer verilmelidir. (zeytin, ceviz içi, çiğ badem, fındık, fıstık gibi)

SAĞLIKLI KARBONHİDRAT SEÇİMİ

Tahıllı ekmek, makarna, bulgur, erişte, kinoa, karabuğday, yulaf gibi kan şekerini yavaş yükselten karbonhidratlardır. Tüketildiğinde sık acıkma, baş dönmesi, yorgunluk, tatlı tüketme isteğinden kurtulacak aynı zamanda kilo verirken kendinizi tok hissedecektiniz.

YAPITAŞI PROTEİN

Günlük beslenmemizde proteinler olmazsa olmazdır. Et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt, yoğurt, kuru baklagiller gibi protein kaynakları tüketimine özen gösterilmelidir. Protein tüketiminde dikkat edilmesi gereken husus hayvanlar proteinlerin içerdiği yağ miktarının fazlalığıdır. Bu sebeple pişirme yöntemlerinde ızgara, haşlama, fırın gibi yağsız seçenekler tercih edilmelidir.

MEYVE ZEHİR Mİ, ŞİFA MI?

Meyvelerin içeriğindeki fruktoz, glisemik etkisi yüksek olan ve vücut tarafından çabuk sindirilip kana karışan bir şeker türüdür. Fazla tüketilmesi ile kan şekerinde yükselme, sık acıkma, daha fazla tatlı tüketme isteğine neden olarak kilo verme sürecini zorlaştırabilir. Ancak meyvelerin içeriğinde bulunan su, vitaminler, potasyum, lif ve antioksidanlar sindirim sisteminin düzenlenmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu da kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle sağlıklı bir beslenmede günde 1-2 porsiyon meyve bulunmalıdır.

EN BÜYÜK BAĞIMLILIK ŞEKER

Kilo alımınızı tetikleyen besinlerin en başında sofra şekeri, reçel, bal, pekmez, şekerleme gibi basit karbonhidrat içeren yiyecekler gelir. Şekerli besinler özellikle kana hızlı karışmaları nedeniyle bel çevresindeki yağlanmadan sorumludur. Ayrıca şeker içeren besinler kan şekerinizde ani dalgalanmalara sebep olduğu için kısa sürede tekrar acıkmanızı sağlar.

YEMEKLERİ YAVAŞ TÜKETİN

Sindirimin ağızda başladığını unutmayın. Yemeğinizi iyi çiğnediğinizde hem sindirimini kolaylaştırmış hem de yemek sürenizi uzatmış olursunuz. Tokluk hissi yemeğe başlandıktan 20 dakika sonra gelmeye başlar.

EGZERSİZLERİNİZ DÜZENLİ OLSUN

Egzersizin süresi ve şiddetinden daha önemli olan kısmı sürekliliğidir. Kilo verme sürecinde haftada 3-4 kez 45-50 dakikalık kardio ağırlıklı yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, hareketli dansları içeren egzersizler olmalıdır. Bölgesel incelme için pilates gibi aktiviteler tercih edilmelidir.