Tatilde iyi gidebilecek 15 kitap

Yıl boyu yorulan bedeninizle birlikte ruhunuzu da dinlendirmeye, başka dünyalara yolculuk yapmaya ne dersiniz?

Sizler için yeni çıkan sürükleyici romanları, romantik şiirleri, ruhunuza iyi gelecek öykü kitaplarını listeledik. Şezlonga uzanın, kitabınızın sayfalarını yavaşça çevirin, tatilinizin tadını çıkarın. İyi okumalar.

BEKİR SAÇAR

Livaneli’nin Penceresinden/Biyografi ZaferKöse / Temmuz 2019

Zafer Köse’nin Zülfü Livaneli ile yaptığı söyleşiden oluşan kitap, evrensel bir entelektüelin portresini okuyuculara sunuyor. Livaneli’nin onlarca yıldır sınanmış tavırları, iktidarlara direnmiş sözleri, eğilip bükülmeyen bir aydının düşünce dünyası tüm çıplaklığıyla sizleri bekliyor.

Aklımda Hep Sen / Edebiyat – Roman Kürşat Başar / Mayıs 2019

Türk edebiyatının en özgün seslerinden biri olan Kürşat Başar, son romanı ‘Aklımda Hep Sen’de günün birinde, seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun serüvenini anlatıyor.

Yorma Birader / Söyleşi / Selin Ongun / Temmuz 2019

Gösteri dünyasının gösterişi sevmeyen duayeni Mustafa Oğuz bu kitapta Selin Ongun’a hem kendi hikâyesini anlatıyor hem de kahramanları eşliğinde 1970’lerden 2000’li yıllara Türkiye’nin popüler kültürünü... Hangi şarkıları sevdik, hangi starlara düşkündük, nelere güldük, nasıl eğlendik... ‘Yorma Birader’i okurken Mustafa Oğuz’un hayatıyla birlikte o günlerin Türkiye’sini de okuyacaksınız.

Kanayak / Gamze Arslan Öykü / Haziran 2019

Zorlu ana kız ilişkisi, kadın olmak, yakıcı tutkular, sahibine de tarihe de sahip çıkan giysiler, işçilerin hakkını kollayan fabrikalar, kimsenin uğramadığı kasabalarda yaşananlar ve özgürleşmeye çağıran öyküler... İyi metinler arıyorsanız ‘Kanayak’ size göre.

Sevgili Anadolu/Ertuğrul Günay Gezi Kitabı /Temmuz 2019

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın bir şehri görme, anlama, gözlemleme üzerine deneyimlerini aktardığı kitabı ‘Sevgili Anadolu’ raflarda. Türkiye’yi karış karış dolaşan Günay, bu kitabını metinlere eşlik eden siyah beyaz fotoğraflarla destekliyor.

Yüzünden Yollar Çıkardım Akgün Akova / Şiir / Haziran 2019

Her zaman bir çift kanadın bir altın madeninden daha değerli olduğunu söyleyen Akgün Akova, bu kez yollarda uçan şiirlerle çıkıyor karşımıza. Işıklar söndüğünde gölgelerimizin bizi nerede beklediğini merak ederek, bilinçaltımıza yama yaparak... Bu kitapta dizelerini bir oya gibi işliyor şair.

Doğum Günü Kızı / Roman / Haruki Murakami / Mayıs 2019

Dünyaca ünlü Japon yazar Haruki Murakami’nin, yeni romanının kahramanı garson bir kız. Restoranın sahibi aynı binanın altıncı katında ofisi olan, yaşlı ve tuhaf bir adam. Şef garson, her akşam restoran sahibinin yemeğini dairesine götürür. Kahramanımızın 20 yaşına girdiği akşam şef garson hastalanır. Restoran sahibine yemeği götürme görevi kitabın kahramanına kalır ve olaylar gelişir.

Biz Güzel Bir Aileyiz / Hakan Güngör Roman / Haziran 2019

Yeşilçam’da çoğu kez ‘aile’ filmin kahramanıdır. Filme konu olan aile yoksul ama mutludur. Kitaba adını veren Yaşar Usta’nın sözlerindeki gibi “...güzel bir aile”dir. Aynı zamanda namusludur, acılarını sineye çeker. Daima mutlu son vaat eder; ağlatsa bile sonunda güldürür. Sinemanın eğlencesi de buradadır.

BONUS

Bir Kişisel Gelişememe Kitabı/ Marianne Power

Ay Kapanı / Üstün Dökmen

Camdaki Kız / Gülseren Budayıcıoğlu

Kız Çocuğu / Onur Ünlü

Tomris / Dilşad Çelebi

Arızanın Merkezine Yolculuk / Sona Ertekin

Radyoda Şarkımız Çalıyor / Emre Saraçoğlu



