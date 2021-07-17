Beden Sağlığı Tatilde sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyin

Tatilde sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyin

Beden Sağlığı

Tatilde sağlıklı beslenmekten vazgeçmeyin

Tatil başlamadan kısa süre önce yapılan ve gerçekçi olmayan diyetler belki sizi sonuca ulaştırabilir. Ama tatilde alınan yüksek kalorili yiyecekler, hızla verilen kiloları yerine koyarak bağışıklığınızı tehdit edebilir ve bir sonraki kilo verme girişiminizi zorlayabilir.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 13:02 Son Güncelleme:
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BESLENME DÜZENİ BOZULUYOR

Tatillerde hava değişiminin yanı sıra uyku ve beslenme düzeninde de günlük hayata göre değişim oluyor. Rutin hayatında sağlıklı ve düzenli beslenen, fiziksel aktiviteye önem veren kilosu ideal kişilerin tatilde biraz sınırların dışına çıkmalarında bir sakınca olmayabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, tatilde sağlıklı beslenmek için şu önerilerde bulundu:

KAHVALTIDA MİKTARI KÜÇÜK TUTUN

Öncelikle bol çeşitli kahvaltılar karşımıza çıkıyor. Klasik kahvaltı menüsü haricinde ek olarak poğaça, börek gibi unlu yiyecekler, kaymak-bal, sucuksalam gibi işlenmiş etler görürüz. Burada önemli olan miktarları küçük tutmak. Kahvaltı tabağınızı önceden çeşitli sebze grubunu büyük porsiyonlarda, unlu yiyecek grubunu küçük porsiyonlarda dolduracak şekilde, peynir, yumurta, zeytininizle beraber hazırlayın.

ÖĞLEN AĞIR BESİNLER TÜKETMEYİN 

Öğle yemeklerinizde pizza, makarna veya patates kızartmalarını değil, taze/kuru meyve, sade dondurma, yoğurt, ceviz/fındık/badem, sade maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, gibi serinletici, sağlıklı küçük atıştırmalıkları tavsiye ederim. Maden suyu, badem veya fındık sütü kullanarak smoothie de içebilirsiniz.

Akşam yemeğinin keyfini çıkarın

Tatilde bol sohbetli uzun süren lezzetli akşam yemekleri kaçınılmaz. Dolayısıyla öğle saatleri hafif beslenme ve yüzme ve bisiklet gibi fiziksel aktivite ile geçirirseniz akşam yemeğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer kilo verme sürecinde tatile çıktıysanız, dilerseniz diyetinize devam edin ama kilo almamaya çalışmak daha gerçekçi bir hedef olabilir. Tatil bitiminde zayıflamaya devam edebilirsiniz. Tatil sürecini yönetebilirseniz ideal kilonuzu koruma kontrolü her zaman sizin elinizde olur

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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