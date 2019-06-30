Kendisine yakın dostu Esra Dermancıoğlu eşlik ediyor. İkili önceki gün Çeşme’deki Esnaf on the Beach’te denize girdi. Yemeğe oturduklarında Esra Dermancıoğlu çalan müziğe dayanamayıp başına geçirdiği püsküllü şapkayla dans etmeye başladı. Garsonlardan birini partner olarak seçip çılgın figürler sergiledi. Beren Saat de bu sırada ritm tutup alkışladı. Ardından bu anları telefonuyla kaydetti. Kenan Doğulu ise konserden konsere koşturuyor. Popçu, kardeşi Canan ve ağabeyi Ozan Doğulu ile İspanya ve İtalya kıyılarını kapsayan bir tekne turuna çıkacak. Beren Saat ile Kenan Doğulu evlendikleri günden bu yana hiç yalnız tatil yapmamıştı.





ÇİFTİN EVLİLİĞİNDEKİ KRİZ TAKVİMİ

■ ŞUBAT: Beren Saat doğum gününde, 2004’te vefat eden ilk sevgilisi Efe’yi Instagram’da şu sözlerle andı: “En mutsuz ve karanlık doğum günüm.” Hemen ardından düğün fotoğraflarını sildi.

■ MART: Beren Saat ayrılıkla ilgili bir soruya “Durun süre verin, düşüneyim” cevabını verdi. Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu “Ben onların işine karışamam, yorum yok” dedi.

■ NİSAN: Beren Saat, sosyal medya hesabında Boğaz’da bir evin balkonunda dans ederken video paylaştı. Bu evin, eşinden ayrı oturacağı, yeni kiraladığı daire olduğu ortaya çıktı.

■ MAYIS: Kenan Doğulu’nun doğum gününü kutlamak için yayınladığı mesajda “Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı” yazdı.

■ HAZİRAN: Anne Serpil Doğulu “Herkes işinde gücünde. Sorun yok, mutlular” dedi. Bu sözlerin ardından Beren Saat yalnız tatile çıktı.



