Tatile aracıyla gidecek olanlar dikkat! Bakımı unutmayın

Uzun yola çıkmadan önce aracınızın bakım ve kontrolünü yetkili serviste yaptırabilirsiniz. Yetkili servis bütçenizi zorluyorsa özel servisler ya da diğer tamirciler daha uygun fiyat seçenekleri sunabilir. Yetkili serviste aracın modeli, yaşına ve kilometresine göre 1000 liradan başlıyor. Özel servislerde ise 250-400 lira arasında rutin bakımları yaptırmak mümkün olabiliyor.

LASTİĞİ DEĞİŞTİRİN

Bakımda en önce rot-balans ayarı, frenler, motor yağı, elektrik aksamı, antifiriz miktarı ve lastikler kontrol edilmeli. Lastik ve yedek lastiğin, hava basıncı ve diş derinliklerine mutlaka bakılmalı. Lastiklerin diş derinliği 3 mm’den az ve lastik 5 yıldan eski ise mutlaka değiştirip yola çıkın. Lastiklerin sorunsuz olması, aracın yolda daha rahat ilerlemesini sağlar.

ARACIN DENGESİ

Rot ve balans ayarı aracın dengesini sağlar. Uzun yola çıkmadan önce aracın ön takım ayarları yapılmalı. Ayrıca aracın amortisörleri de incelenmeli. Patlak amortisörler savrulma ve kaymalara neden olur. Frenlerin durumu da çok önemli. Fren hidrolik sıvısı eksikse tamamlanmalı ve gerekiyorsa disk ve balatalar değiştirilmeli.

FAR AYARI OLMALI

Motor aksamı kontrol edildikten sonra elektrik aksamına bakın. Far ayarının önemi sadece uzun yolda değil her zaman gece görüşü için önemli. Farlarda sararma ve matlaşma var ise aydınlatma zayıf olacağından farların sildirilmesi yeterli olacaktır. Farlarda çatlak ve kırık var ise mutlaka değiştirip yola çıkın. Ayrıca araçta LPG sistemi varsa bakım ve ayarlarını yapın.

HIZ SINIRINI AŞMAYIN!

Uzun yolda hem kendi can güvenliğiniz hem de diğer sürücülerin güvenliği için hız sınırına dikkat edin. Hız sınırını yüzde 10-30 aşana 235 lira, yüzde 30-50 aşana 488 lira, yüzde 50’den fazla aşana ise 1002 lira ceza kesiliyor. 1 yıl içinde beş kez hız sınırını ihlal edenin sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınıyor. 5 yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların, ‘sürücü belgesi’ iptal ediliyor. Uzun yolda mutlaka trafik kurallarına uyun!

YAĞ VE SUYA DİKKAT!

﻿﻿Aracın motor yağı yeterli miktardaysa uzun yolda sorun çıkarmaz. Motor yağı kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalı ve değişim zamanı geldiyse değiştirilmeli. Hava ve yağ filtreleri, klima filtresi de incelenmeli, gerekirse klima gazı basılmalı. Cam suyu ve silecekleri de kontrol etmeyi unutmayın. Akünün de son durumunu kontrol ederek yola çıkmak, olası yolda kalmaları önler.

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR!

Olası kazalara karşı mutlaka emniyet kemerini takın. Hatta arka koltukta oturanlara da mutlaka emniyet kemerini taktırın. Emniyet kemeri bir tercih değil, zorunluluktur. Ayrıca emniyet kemeri takmamanın cezası 134 lira.

KURALLARA UYMAYANLARA KESİLEN CEZALAR

☛ Ehliyet ve plaka olmadan yola çıkan sürücüye 1002 lira.

☛ Makas atma veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için 1002 lira.

☛ Emniyet şeridi ihlali 1002 lira.

☛ Direksiyonda telefonla konuşmak 235 lira.

☛ Muayenesiz araç kullanana 235 lira.

☛ Kırmızı ışıkta geçene 235 lira.