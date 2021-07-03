Ekonomi Tatile çıkacaklar dikkat! Bayram öncesi otellerde son durum

Tatile çıkacaklar dikkat! Bayram öncesi otellerde son durum

Ekonomi

Tatile çıkacaklar dikkat! Bayram öncesi otellerde son durum

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde normalleşme dönemine girilmesi ve Kurban Bayramı tarihinin yaklaşması ile otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 10:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale’den Muğla’ya uzanan Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından olan Ege kıyılarındaki oteller de bayrama dolu girecek.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 17 günlük tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düştüğünü, sektörde hareketliliğin başladığını söyledi. Ramazan Bayramı’nı salgın tedbirleri kapsamında kapalı geçirdiklerini anımsatan İşler, “Şimdi Kurban Bayramı’nda turizmci ve vatandaş bunun acısını çıkartıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı birleşince 11 günlük bir tatil yapıyor. Şu anda tesislerin çoğu doldu. Çok ciddi bir talep var. Yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaştık.” diye konuştu. Rusya’dan uçuşların açılması ve Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının yabancı turist hareketliliğini de artıracağını anlatan İşler, sektörün eski günlerine hızla dönmeye başladığını, amaçlarının sezonu uzatmak olduğunu ifade etti” diye konuştu.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Ekrem Sarısu
Ek ödeme dahil 8100 TL aylık alabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Geliştirdiği sistem ile yılda 200 ton su tasarrufu yapıyor