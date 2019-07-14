Tatile çıkacaklar dikkat! Konum bildirmek hırsıza davetiye

Bilişim uzmanları, tatil sezonuyla birlikte artan hırsızlık olaylarına karşı tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, “Son yıllarda hırsızların sosyal medyadaki yer bildirimlerini takip ettiği biliniyor. Mümkünse sosyal medya hesaplarında konum belirten özellik de kapalı tutulmalı. Ayrıca şifresiz, doğrulama istemeyen ücretsiz internet ağları (Wi-Fi) bilgisayar korsanları için bulunmaz bir fırsat. Bu ağları kullanmayın” dedi.

SAHTE PARA DOLAŞIMDA

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Emergen de şöyle konuştu: “Tatil beldelerinde kredi kartı kopyalamalarına karşın, ATM’lerde anormal bir durumdan şüphelenenler ATM makinesini terk etmeli ve bankayı aramalı. Ayrıca kalpazanlar yaz sezonunda para dolaşımının yüksek olduğu yerlerde cirit atıyor. Vatandaşlar tatil rehavetinden sahte paraları anlayamayabiliyor. Mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen para mutlaka alınmadan önce incelenmeli.”