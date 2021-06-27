Bakım Tatile çıkmak işe yarıyor: Beyaz saçlar eski haline dönebilir!

Tatile çıkmak işe yarıyor: Beyaz saçlar eski haline dönebilir!

Bakım

Tatile çıkmak işe yarıyor: Beyaz saçlar eski haline dönebilir!

ABD’nin Columbia Üniversitesi’ndeki araştırmalarda ağaran saçların doğal rengine dönebildiği belirlendi. Buna göre stresi azaltmak, tatile çıkmak saçlardaki kırlaşmayı azaltıyor, beyazlaşan saçların doğal rengine dönmesini sağlıyor.

27 Haziran 2021, Pazar 15:20 Son Güncelleme:
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ABD’deki Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, beyazlayan saçların yeniden eski rengine kavuşabileceği ortaya çıktı. Araştırmada 7 kadın ve 7 erkekten oluşan katılımcıların orijinal saçları analiz edildi. Araştırmacılar, saçlardan renk değişiminin stresle alakalı olduğunu gösteren bazı bulgulara rastladı. Peki beyazlayan saçlar eski rengine dönebilir mi? Yapılan araştırmanın sonucu bu konuda umut vadediyor. Stresi azaltmak ve tatile çıkmak, saçların rengini koyulaştırabilir.

Araştırma ekibinden Dr. Martin Picard, "Katılımcılardan biri tatile gitti ve bu süre zarfında 5 saç telinin renginin yeniden koyulaştığını gördük." dedi.

Çalışma yazarları ayrıca saçın yeniden renklenmesinin belirli yaşlarda görüldüğünü, zaten beyaz renkli çıkan saçın ise renginin değişemeyeceğini belirtti. Picard, "Matematiksel modellememize dayanarak, saçın grileşmeden önce bir eşiğe ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Orta yaşlarda, biyolojimiz ve stres gibi diğer faktörler saçların renginin griye dönmesine neden oluyor. Ancak biz, 70 yaşında ve saçları yıllardır gri olan bir kişinin stresini azaltmanın saçlarını koyulaştıracağını veya 10 yaşındaki bir çocukta stresi artırmanın saçlarını griye çevirmek için yeterli olacağını düşünmüyoruz." dedi.


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