Tatile giden iki kuzen kabusu yaşadı! Otomobilleri...

Isparta’dan Antalya’ya aileleriyle tatile giden kuzenler Hasan Manc ve Ömer Sağlam, araçlarını Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerine park etti. 2 aile konaklayacakları otele doğru yürürken Hasan Manc’a ait otomobil henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

KISA SÜREDE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, yanan otomobilin önünde park halinde olan Ömer Sağlam’a ait otomobile de sıçradı. Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Durumdan habersiz yürümeye devam eden aile, itfaiye aracının gittiği yöne bakınca kendi otomobillerinin yandığını gördü. Aile üyeleri koşarak olay yerine gelirken itfaiye ekipleri, alevleri yarım saatte kontrol altına aldı.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Park yerindeki palmiye ağacının da yandığı olay sırasında Manc ve Sağlam’ın çocukları uzun süre gözyaşı döktü.

DHA