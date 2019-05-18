Tatili duyan telefona sarıldı! Dolup taşacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ne kadar olan 145 kilometrelik sahil şeridinde bulunan tesislerde 30 binin üzerinde, Bozcaada’da 7 bin, Gökçeada’da ise 10 bine yakın yatak kapasitesi yer alıyor. Fiyatlar ise 150 ile 750 TL arasından değişiyor.

Konaklama tesisleri de hazırlıklarını tamamlarken turizmciler, tatilcilerden sıkıntı yaşamamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmalarını istedi. Tatilcilerin, Kazdağları'nın eşsiz doğal güzellikleriyle Ege'nin mavi sularının keyfini sürmek için Kuzey Ege'ye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

'KAPIDA KALMAYIN'

Kuzey Ege'nin son yıllarda turizmde sürekli yükselen bir grafik yakaladığını belirten Edremit Otelciler, Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Mustafa Aydoğan, bayram tatilinden Edremit Körfezi’nde yoğunluk yaşanacağını ifade ederek, "Bölgemize gelen tatilciler, konaklama tesislerinde sorun yamamak için mutlaka rezervasyonlarını yaptırsınlar" dedi.

'REZERVASYONLAR ŞU AN YÜZDE 80'E ULAŞTI'

Ramazan Bayramı için rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden turizmci Yahya Yavuz ise konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranının yakalanacağını belirterek, "Özellikle bayram rezervasyonları yoğun bir şekilde devam ediyor. Seçimlerin tekrarlanacak olması bayram rezervasyonlarını bir nebze olsa da düşürdü. Seçim çalışmalarına katılacak olanlar tatil planlarını iptal etti. Ama yine de Ramazan Bayramı'nda 4-5 günlük süre içerisinde Edremit Körfezi yüzde yüz yoğunluğa ulaşılır" diye konuştu.

Fatih Emrah ERDOĞAN/DHA