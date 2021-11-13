Türkiye Tatili fırsat bilip akın ettiler! Doğu Karadeniz'de yoğunluk...

Tatili fırsat bilip akın ettiler! Doğu Karadeniz'de yoğunluk...

Türkiye

Tatili fırsat bilip akın ettiler! Doğu Karadeniz'de yoğunluk...

Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatilinde, Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi'ni ve Rize'de Ayder Yaylası'nı ziyaret eden aileler, Artvin'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti.

13 Kasım 2021, Cumartesi 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözdesi haline geldi. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, tatil planlamalarını doğadan yana kullanır oldu. Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesi de Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi yoğun ilgi gördü. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar artarken, tatilciler; sonbaharda renk cümbüşü oluşan bölgede milli parklar, vadiler ve şelaleleri ziyaret ediyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Rize'de Ayder Yaylası ile İkizdere ilçesinde termal tesisleri ziyaret eden tatilciler, Artvin'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti. Artvin'de sonbahar güzelliğinin yaşandığı Şavşat ilçesindeki Yavuzköy'e gelenler de doğa yürüyüşü yapıp, sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Rezervasyonların devam ettiğini belirten turizmci Mehmet İnan, “Rezervasyonlarımız günler öncesinden başladı. Sonbahar ve kış mevsiminin ortasına gelmesi dolayısı ile Uzungöl ve çevre çok güzel. Hem sonbaharın renklerini hem de kış mevsiminin güzelliğini görme imkanı buluyor gelen misafirlerimiz" dedi.

‘YOĞUNLUK BEKLİYORUZ’

Uzungöl'de fotoğrafçılık yapan Arif Çetin de “Pandemi süreci atlattık. Bu süreçte turizmciler çok zor bir dönem geçirdi ama bu yıl oldukça ilgi var. Doğada vakit geçirmek isteyenler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler genellikle burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Uzungöl’e ailesi ile birlikte gezmeye gelen Mevlit Aygün, “Giresun’dan geldik. Önümüz kış. Kış gelmeden yarıyıl tatilini de fırsat bilince soluğu Uzungöl’de aldık. Daha önce ben ve eşim gelmiştik ama okul olduğu için çocukları getirememiştik. Şimdi tatil olunca onları da aldık geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Tertemiz bir havası var. Buradan da Rize’ye gideceğiz. Karadeniz’in sonbahar güzelliğini ailece görmeyi planlıyoruz” dedi.

Ağrı'dan Artvin'e gelen Murat Beşer de “Artvin’den başladık tatilimize. Artvin doğası, coğrafi yapısı ve bungalov turizmi ile oldukça çekici bir yer. Kış gelmeden, bunu değerlendirelim, dedik. Artvin mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası küçük İsviçre diyebilirim. Buraya gelenlerin çok güzel hatıralarının olacağına eminim” diye konuştu.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’ye büyük haksızlık edildi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Rauf Tamer
SP
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Gençler ve Kadınlar: Muasır Medeniyet Seviyesi…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
En güzel anmalar
Şirin Sever
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi