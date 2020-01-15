Tatili fırsata dönüştürün
Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için büyük bir fırsat olacak. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve dinlenmek için de en uygun zamanlardan biri. Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr
Tiyatro zamanı
Yarıyıl tatilinde devlet tiyatrolarında izlenebilecek çocuk oyunları şöyle:
● Papağan Kaçtı
25 Ocak/Ankara
75 Yıl Sahnesi
● Yedi Yapılı Kent
26 Ocak/Ankara
Küçük Tiyatro
● Siz Ne Dersiniz?
21-25 Ocak/İstanbul
Avrupa Cevahir Salon 1
● Büyüklere Masallar
Masal İçinde Masal
24-26 Ocak/İstanbul
Avrupa-Zeytinburnu Kültür Merkezi
● İki Köyün Masalı
19 Ocak/İzmir-Konak Sahnesi
● Uğur Böceği
Benekli
21-28 Ocak
Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi
Küçük Salon
● Üç Şehzade
21-22 Ocak/Trabzon
Atapark Haluk Ongan Sahnesi
● Sinco Akıllı Sincap
25-26 Ocak/Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu
● Mikrobik ile Gribik
26-29 Ocak/Van Kültür Merkezi Sahnesi
Kitap önerileri
Çocuk kitapları yazarı Gökçe Gökçeer, yarıyıl tatili için 10 kitap tavsiyesinde bulundu:
1) Greta’nın Hikayesi Valentina Camerini Çınar Yayınları
2) Çizgili Pijamalı Çocuk John Boyne/Tudem Yayınları
3) Kurdun Ağzında Michael Morpurgo Çınar Yayınları
4) Piranalarla Yüzen Çocuk David Almond Günışığı Kitaplığı
5) Kumkurdu Asa Lind/Pegasus
6) Dünyanın En Berbat Çocukları David Walliams Can Çocuk Yayınları
7) Atatürk İpek Çalışlar Yapı Kredi Yayınları
8) Vahşi Şeyler Burcu Aktaş/Doğan Egmont
9) Alice Harikalar Diyarında Lewis Carroll/İletişim Yayınları
10) Elmakurdu Rüyaları Solmaz Kamuran Masalperest
MEB 2019-2020 takvimi
Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2020
İkinci dönem: 3 Şubat-19 Haziran 2020
İkinci dönem ara tatili: 6-10 Nisan 2020