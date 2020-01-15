Tatili fırsata dönüştürün Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için büyük bir fırsat olacak. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve dinlenmek için de en uygun zamanlardan biri. Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr