Tatili fırsata dönüştürün

Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki hafta sürecek yarıyıl tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için büyük bir fırsat olacak. Kitap okumak, tiyatroya gitmek ve dinlenmek için de en uygun zamanlardan biri. Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr

15 Ocak 2020, Çarşamba 08:01 Son Güncelleme:
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Tatili fırsata dönüştürün

Tiyatro zamanı

Yarıyıl tatilinde devlet tiyatrolarında izlenebilecek çocuk oyunları şöyle:

● Papağan Kaçtı

25 Ocak/Ankara

75 Yıl Sahnesi

● Yedi Yapılı Kent

26 Ocak/Ankara

Küçük Tiyatro

● Siz Ne Dersiniz?

21-25 Ocak/İstanbul

Avrupa Cevahir Salon 1

● Büyüklere Masallar

Masal İçinde Masal

24-26 Ocak/İstanbul

Avrupa-Zeytinburnu Kültür Merkezi

● İki Köyün Masalı

19 Ocak/İzmir-Konak Sahnesi

● Uğur Böceği

Benekli

21-28 Ocak

Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi

Küçük Salon

● Üç Şehzade

21-22 Ocak/Trabzon

Atapark Haluk Ongan Sahnesi

● Sinco Akıllı Sincap

25-26 Ocak/Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu

● Mikrobik ile Gribik

26-29 Ocak/Van Kültür Merkezi Sahnesi

Kitap önerileri

Çocuk kitapları yazarı Gökçe Gökçeer, yarıyıl tatili için 10 kitap tavsiyesinde bulundu:

1) Greta’nın Hikayesi Valentina Camerini Çınar Yayınları

2) Çizgili Pijamalı Çocuk John Boyne/Tudem Yayınları

3) Kurdun Ağzında Michael Morpurgo Çınar Yayınları

4) Piranalarla Yüzen Çocuk David Almond Günışığı Kitaplığı

5) Kumkurdu Asa Lind/Pegasus

6) Dünyanın En Berbat Çocukları David Walliams Can Çocuk Yayınları

7) Atatürk İpek Çalışlar Yapı Kredi Yayınları

8) Vahşi Şeyler Burcu Aktaş/Doğan Egmont

9) Alice Harikalar Diyarında Lewis Carroll/İletişim Yayınları

10) Elmakurdu Rüyaları Solmaz Kamuran Masalperest

MEB 2019-2020 takvimi

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2020

İkinci dönem: 3 Şubat-19 Haziran 2020

İkinci dönem ara tatili: 6-10 Nisan 2020

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