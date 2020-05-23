Tatili iple çekiyoruz

Koronavirüs nedeniyle eve kapananlar yaz aylarında tatil yapabilmeyi iple çekiyor. Tesislerde alınan önlemler endişeleri en aza indirirken, 4 Haziran itibarıyla uçuşların açılması ve tatil amaçlı özel izin belgesiyle iç turizm hareketlenecek. Virüsle mücadeledeki başarı ve sertifikasyon sistemi sayesinde de Avrupalı turist Türkiye’ye yönelecek. Hava trafiğinin başlamasıyla temmuzdan itibaren yabancı turist yoğunluğu artacak.

Güvenli adres Türkiye

Türkiye bir yandan yerli turist için hazırlıklar yaparken, yabancı turisti çekmek için de hummalı bir çalışma var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin tatil konusunda güvenli bir adres olduğu görüşünün Avrupa’da da hakim olduğunu belirterek, “Aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye’nin geleceği yönünde” dedi.

Sertifika sistemi

Turizm sektöründe hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Koronavirüs yayılımında verdiğimiz başarılı mücadele tüm ülkeler tarafından kabul ve takdir görüyor. Ülkelere gönderdiğimiz niyet mektuplarında da bahsettiğimiz sertifikasyon sistemimiz ile sağlık altyapımıza ilişkin veriler güven kazanmamızı sağlıyor” dedi.

70 ülke ile temas

Ülkelere mektup gönderiminin ardından Bakan Ersoy, 70 ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmeleri yapıyor. Daha önce Yunanistan, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ile görüşmeler yapan Ersoy, dün de temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile sürdürdü. Bakan Ersoy, temaslarında mevcut durumu ve hazırlıkları paylaştı.

Akın akın Bodrum ve Çeşme

Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Seyahat kısıtlamasının olmadığı kente giriş-çıkışlarda sağlık kontrolleri nedeniyle yaşanan yoğunluk sürerken, son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi. Aynı durum İzmir’in turistik ilçesi Çeşme için de geçerli. Çeşme, yazlıkçıların akınına uğradı. Çeşme tutkunları ya yazlık evlerine gitti ya da yazlık evleri günlüğü 500 ila 1500 lira arası fiyatla kiraladı. Kalabalığı gören turizmciler iyi bir sezon için umutlandı.

İzolasyon hazırlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesisleri için ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu’ hazırladı. Oteller de sertifika alabilmek için hazırlıklara başladı. Buna göre; pek çok bölümünde sosyal mesafe kuralına göre çalışmalar gerçekleştirilirken, özellikle salgın nedeniyle belirtileri şüpheli bulunan misafirler için de ‘izolasyon odaları’ kuruluyor. Herhangi şüpheli bir durumu olması halinde misafirler, otele hiç alınmadan, dışarıda organize edilen izolasyon odalarına alınacak.

486 plaja mavi bayrak

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye’nin geçen yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı 486’ya ulaştı. Böylece Türkiye, İspanya ve Yunanistan’dan sonra dünyanın en çok mavi bayraklı plajı olan 3’üncü ülkesi konumuna geldi. Ayrıca 22 marina ve 7 yat ise bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.

Büyükşehirler harekete geçti

Türkiye’de kontrollü normalleşmenin başlamasıyla son 2 günde hem otobüs hem uçak bileti arama ve satışlarında ciddi artışlar görüldü. Online seyahat sitesi Enuygun.com'un verilerine göre, 65 yaş üstüne getirilen seyahat serbestliği sonrasında otobüs bileti satışları yüzde 172 artarken, Türk Hava Yolları’nın yurtiçi uçuşlarına 4 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından uçak bileti satışları yüzde 80 arttı.

Havuz havluları poşette olacak

Konaklama tesislerinde alınan önlemler: l Sosyal mesafe kuralı korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabul edilecek. l Plaj ve havuz havluları kapalı poşet içinde veya görevli personel tarafından misafire sunulacak. l Yemek masalarının arasında 1.5 metre, yan yana sandalyelerin ise 60 santimetre mesafesi olacak. l Her şey dahil sistemi kalkmayacak, açık büfe kalacak ama yemeği aşçılar servis edecek.

Eylülde patlama yaşanacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’ye yurtdışı turist akışının da temmuzda başlayabileceğini söyledi. Bağlıkaya, THY’nin haziranda iç ve dış uçuşlarına başlamasının da sektörü olumlu etkileyeceğin belirtti.

Bağlıkaya, “Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı’ gibi sistemlerin oturtulması ve hijyen uygulamalarının en iyi şekilde sağlandığının vereceği güven ile eylül ve ekimde ise bir turizm patlaması yaşayabiliriz. İlk hareketler Almanya, İngiltere, Rusya, Ukrayna gibi ana pazarlarımızdan olur. Seyahat yasağı kalkınca hareketi durdurmak mümkün olmayacak. Çünkü insanlar evde kalmaktan sıkıldı” diye konuştu.