Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile birlikte tatile çıktığını söyleyen Berk Oktay, "Şu suralar tatilin tadını çıkartıyoruz. Malum çekim ortamlarımız dağ, tepe, taş, toprak olunca çekim şartları da bir hayli zor oluyor. Şu sıralar hem tatil hem de sezon öncesi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Spor kamplarına gibip aktivitelere de katılıyorum" açıklamasında bulundu.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan yakışıklı oyuncunun 'BJK' yazılı şapkası dikkatlerden kaçmadı.