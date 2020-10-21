Yemek Çin mutfağının vazgeçilmezi: Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

Çin mutfağının vazgeçilmezi: Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

Yemek

Çin mutfağının vazgeçilmezi: Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

Çin mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan tatlı ekşi soslu tavuk tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes lezzetlerden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için tatlı ekşi soslu tavuk tarifi arıyor ya da tatlı ekşi soslu tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tatlı ekşi soslu tavuk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

21 Ekim 2020, Çarşamba 18:09 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz, tam bir sağlık deposu olan tatlı ekşi soslu tavuk tarifi oldukça pratik bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tatlı ekşi soslu tavuk tarifi arıyor ya da tatlı ekşi soslu tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tatlı ekşi soslu tavuk yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Tatlı ekşi soslu tavuk tarifi

Tatlı ekşi soslu tavuk malzemeleri

  • 300 gram tavuk göğsü
  • 2'şer adet kırmızı biber ve sivri biber
  • 1 adet soğan
  • 5-6 dal taze soğan
  • 4 dilim konserve ananas
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı nişasta
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz, karabiber

Tatlı ekşi sos için:

  • 3 çorba kaşığı nişasta
  • 1 çay bardağı soğuk su
  • 1 su bardağı ananas suyu
  • 3 çorba kaşığı elma sirkesi
  • 1/2 su bardağı esmer şeker
  • 1 çorba kaşığı soya sosu

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

Tatlı ekşi soslu tavuk yapılışı

İrice doğranmış biber, soğan, taze soğanın yeşil kısımları ve lokmalık doğranmış ananası zeytinyağında ve harlı ateşte hafifçe soteleyin. Tatlı ekşi sos için nişastayı soğuk suda eritip tencereye alın. Üzerine kalan sos malzemesini ilave edip, kıvam alana dek orta ateşte pişirin. Kıvamı koyu gelirse su ile inceltebilirsiniz. Tavuk göğsünü lokmalık doğrayıp, tuz ve karabiberle ovalayın ve kenara alın. Derin bir kapta un, nişasta, kabartma tozu ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırın. Koyu kıvam alana dek azar azar su ilave edin. Tavuk parçalarını bu karışıma bulayıp, bol ve kızgın sıvı yağda altın rengi alana dek kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Daha sonra biberli karışıma ilave edin. Tatlı ekşi sos ekleyip servis yapın.

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