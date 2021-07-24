Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, vefatının 7. yılında anılıyor. Başarılı oyuncu 24 Temmuz 2014'te 78 yaşındayken yaşadığı kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Ressam ve tiyatro eğitmeni de olan İlhan, Muharrem Bedrettin İlhan ile Perihan İlhan'ın kızı olarak 8 Ağustos 1936'da İzmir'de dünyaya geldi.

TİYATROYA LİSE YILLARINDA BAŞLADI

İzmir'de ilk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü tamamlayan İlhan, liseyi okuduğu Balıkesir'de tiyatroya başladı.

İstanbul'da yatılı eğitim veren Kandilli Kız Lisesi'nden mezun olan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde eğitim aldı.

Çolpan İlhan, okul arkadaşlarıyla "Akademi Tiyatrosu" adlı bir grup kurarak çok sayıda oyun sahneledi. Akademide sahnelediği "Antigone" oyunundaki performansının beğenilmesi üzerine 1957'de kamera karşısına geçtiği ilk sinema filmi olan "Kamelyalı Kadın"da başrol oynadı.

İlhan, 3 sezon çeşitli oyunlarda rol aldığı Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile aynı sahneyi paylaştı.

"Sevgili Gölge" adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım atan İlhan, Küçük Sahne'nin dağılmasının ardından Oda Tiyatrosu'nda "Tersine Dönen Şemsiye" eserini sahneledi.

Ağabeyinin kaleme aldığı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynadı

ŞAİR ATİLLA İLHAN'IN KIZ KARDEŞİ

Şair Attila İlhan'ın kız kardeşi de olan Çolpan İlhan, ağabeyinin senaryosunu yazdığı 1959 yapımı "Yalnızlar Rıhtımı" filminde oynadı.

İlhan, filmin çekimlerde Sadri Alışık ile tanıştı ve 20 Ağustos 1959'da evlendi. Çiftin oğlu Kerem Alışık, 1960'ta dünyaya geldi.

Oynadığı tiyatro oyunlarının yanı sıra 300'e yakın sinema filminde rol alan İlhan, Ömer Lütfi Akad, Safa Önal, Osman Seden, Hulki Saner ve Nejat Saydam gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.

Yeşilçam filmlerinde 1970'e kadar çok sayıda başrol oynayan İlhan, 1976'dan sonra sinemaya bir süre ara verdi.

Eşi Sadri Alışık 1995'te hayatını kaybettikten sonra 1997'de Sadri Alışık Tiyatrosu'nu açan İlhan, oğlu Kerem Alışık ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sanatçı gençlere destek oldu.

Çolpan İlhan, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı. "Tatlı Hayat" dizisinde oynadığı Feraye rolüyle 2001'de televizyon izleyicisinin beğenisini kazanan oyuncu, 25 Temmuz 2014'te hayatını kaybetti.

ROL ALDIĞI FİLMLER

"Kamelyalı Kadın",

"Bir Şoförün Gizli Defteri",

"Yalnızlar Rıhtımı",

"Nefes",

"Aşkın Saati Gelince",

"Tatlı Hayat",

"Aşk-ı Memnu",

"İnleyen Nağmeler",

"Sinekli Bakkal",

"Turist Ömer Almanya'da",

"Turist Ömer Dümenciler Kralı",

Ahtapotun Kolları",

"Turist Ömer",

"Barut Fıçısı",

"Sonbahar Yaprakları"

"Ağaçlar Ayakta Ölür",

"Yeşil Işık",

"Yanık Koza"

AA