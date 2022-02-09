Türkiye "Tatlı ısmarlayacağım" dedi, pompalı tüfek ile vurdu

"Tatlı ısmarlayacağım" dedi, pompalı tüfek ile vurdu

Türkiye

'Tatlı ısmarlayacağım' dedi, pompalı tüfek ile vurdu

İstanbul Sultangazi'de "tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Cebeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Sefa Furkan G. 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan 21 yaşındaki Eren Akçay'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı.

Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G. Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı.

AİLE POLİSİ ARADI

Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.

Emin YEŞİL - İSTANBUL (DHA)

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