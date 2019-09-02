Tatlı kırmızı biber salçası tarifi
Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır sorusu kış hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde çok fazla merak ediliyor. Tatlı kırmızı biber salçasını evde hazırlamak hem sağlıklı hem de lezzet açısından oldukça önemlidir. Tatlı kırmızı biber salçası nasıl yapılır diye soruyor ve tarifini merak ediyorsanız işte cevabı.
Tatlı kırmızı biber salçasını evde hazırlamak sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Hazır satın aldığınız açıkta satılan tatlı kırmızı biber salçasının içerisinde koruyucu maddeler bulabilir bu durumda sağlığınız açısından ilerleyen zamanlarda risk oluşturabilir. Kış hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde reçel ve turşu tariflerinizin yanına mutlaka tatlı kırmızı biber salçası tarifini de eklemenizi tavsiye ediyoruz. İşte tatlı kırmızı biber turşusu nasıl yapılır sorusunu soranlara tarifimiz…
MALZEMELER
- 20-25kg biber
- 6kg domates
- 32 yemek kaşığı tuz
TATLI KIRMIZI BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?
1. ADIM:
Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp güzelce yıkayın.
2. ADIM:
Suyunun süzülmesi için bekletin.
3. ADIM:
Domateslerin kabuklarını soyun.
4. ADIM:
Hepsini kıyma makinasında 2 kere çekin.
5. ADIM:
Tuzlayıp karıştırın ve tepsilere alıp güneşe koyun.
Her gün sık sık karıştırın. Kıvam alınca kavanozlara alıp saklayın.