Tatlı krizi nasıl önlenir? Tatlı yerine ne tüketilmeli?

Aniden gelen tatlı krizlerini hepimiz yaşıyoruz. Bu krizin sonucu olarak koca bir dilim pastayı mideye indirebiliyor, art arda çikolata paketlerini açabiliyoruz. Tatlı krizleri ve kontrolsüz tatlı tüketimi bel bölgesinde yağlanma başta olmak üzere pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit tatlı krizlerinde öncelikle herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı araştırılması gerektiğini söyledi. Tatlı krizlerine kalıcı çözüm için bazı önerilerde bulundu. İşte tatlı kriziyle başa çıkma yöntemleri.

Kompleks karbonhidratlara yönelin

Rafine un, pirinç, patates, mısır, kestane gibi basit karbonhidratlar kan şekeri ve insülin seviyelerinin hızla yükselmesine yol açtığı için tam tahıllar, kepekli pirinç, bulgur, kepekli makarna, yulaf ve kuru baklagiller gibi kompleks karbonhidratları tercih etmelisiniz.

Çok düşük kalorili beslenmeyin

Özellikle kilo vermek isteyen kişilerin yaptığı hataların başında çok düşük kalori almak ve bir besin grubunu tümüyle beslenmeden çıkarmak geliyor. Bu durum, karbonhidrat içeren besinlere ilgiyi artırıyor.

Posa tüketiminizi artırın

Posa içeren besinler midenin boşalmasını geciktirerek daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor. Ana yemeklerde sebze ve salatalara yer verin meyve tüketmeye, haftada 2 öğün kuru baklagil eklemeye dikkat edin.

Meyvelere dikkat

Vücudunuzun karbonhidrat ihtiyacını doğal kaynaklardan karşılamak ve tatlı krizlerinin önüne geçmek için porsiyon kontrolüne dikkat ederek, ara öğünlerinizde meyvelere yer verin. Süt, yoğurt, ayran gibi protein veya fındık, ceviz, badem gibi yağ bakımından zengin besinlerle tokluk sürenizi uzatın.

Sevdiğiniz aktivitelere yönelin

Şeker içeren besinler beynin 'ödül ve bağımlılık merkezini' uyarıyor. Ancak zamanla aynı hazzı yakalamak için daha fazla besin tüketme isteğine yol açıyor. Bundan kurtulmak için kriz anlarında sevdiğiniz aktivitelere yönelin.

Bolca su için

Açlık ve susuzluk hissi birbiriyle karışabiliyor. Tokluğu hissetmek için gün boyunca 2-2,5 litre su tüketmek gerekiyor.

Kararında tatlı miktarı

Tatlıyı hayatınızdan çıkarmaya çalışmanız, o besini daha fazla arzulamanızı sağlar. Bu yüzden haftada 1-2 kez sütlü tatlılara veya az şekerli ayva, balkabağı gibi meyve tatlılarına beslenmenizde yer verebilirsiniz.

Ana öğünleri düzenleyin

Kan şekerinizi dengede tutmak ve tatlı krizlerinin önüne geçmek için öğün atlamamaya özen gösterin. Küçük ara öğünler porsiyon kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır.



