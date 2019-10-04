Tatlı krizini bu tariflerle savuşturun
Pek çok kişinin beslenme programında kırılma noktalarından biri de tatlı krizleridir. Tatlı krizlerinde kalorili sağlıksız tatlılara yönelmek yerine diyetinizi de bozmadan hem sağlıklı hem de fit kalmanızı sağlayacak tatlılar hazırlamanız mümkün. Metabolizmanızı hızlandıran, içerisindeki posa oranı yüksek, uzun süre tok tutan fit tatlılar hazırlamak tatlı krizleriniz için iyi bir alternatif.
Özgür Gökmen Çelenk/POSTA
Muzlu yulaf topları
Malzemeler:
* 1 adet muz * 3 bütün ceviz * 10 adet badem * 1 adet yumurta akı * 1 su bardağı yulaf ezmesi veya yulaf kepeği ( karışık kullanabilirsiniz) * 1 çay kaşığı tarçın * 3 adet gün kurusu * 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi
Yapılışı: Tüm malzemeyi yoğurun. Küçük toplar halinde yağlı kağıda dizin (10-12 adet olacak şekilde). 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Ara öğününüzde çay veya kahvenizle 2-3 adet tüketebilirsiniz.
Fit hurma tatlısı
Malzemeler:
* 5 hurma * Yarım çay bardağı çiğ badem * Yarım çay bardağı ceviz * Yarım çay bardağı kakao * 1 yemek kaşığı bal * 1 çay bardağı yulaf ezmesi * 1 paket vanilya
Yapılışı: Hurmaların çekirdeklerini çıkardıktan sonra robottan geçirin. Kalan malzemeleri içine ekleyip bir kez daha robottan geçirerek püre elde edin. Elde edilen püreyi buzdolabında beklettikten sonra 10 eşit parçaya bölün. Ara öğününüzde çay veya kahvenizin yanında 2 adet tüketebilirsiniz.