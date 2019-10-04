Tatlı krizini bu tariflerle savuşturun Pek çok kişinin beslenme programında kırılma noktalarından biri de tatlı krizleridir. Tatlı krizlerinde kalorili sağlıksız tatlılara yönelmek yerine diyetinizi de bozmadan hem sağlıklı hem de fit kalmanızı sağlayacak tatlılar hazırlamanız mümkün. Metabolizmanızı hızlandıran, içerisindeki posa oranı yüksek, uzun süre tok tutan fit tatlılar hazırlamak tatlı krizleriniz için iyi bir alternatif.