Tatlı yiyerek alınan kiloları verdiren kür tarifi

Tatlı ve hamur işi düşkünlerinin istemsizce kilo almasını durduracak ve hatta kilo vermenize yardımcı olacak kür tarifi çok işinize yarayacak.

KİLO VERMEYE YARDIMCI KÜR TARİFİ

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı organik bal

1 çay kaşığı limon suyu

Bir tutam maydanoz

KİLO VERMEYE YARDIMCI KÜR YAPILIŞI

Malzemelerin tamamını 1 bardak ılık suyun içine ekleyip iyice karıştırın. 10 dakika sonra içmeye başlayın.

15 gün boyunca günde 3 kere tüketin.

Kürü uygularken bol su ve hafif yiyecekler tüketmeyi ihmal etmeyin.