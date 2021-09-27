Yemek Tatlı yiyerek alınan kiloları verdiren kür tarifi

Tatlı yiyerek alınan kiloları verdiren kür tarifi

Yemek

Tatlı yiyerek alınan kiloları verdiren kür tarifi

Pasta, kek, börek, çörek Trük mutfağının vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Fakat hızlı kilo almaya neden olan tatlı ve hamur işleri, daha sonra can sıkıcı kilolara sebep oluyor. Tatlı ve hamur işiyle alınan kiloları vermenize yardımcı olacak kür tarifi...

27 Eylül 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Tatlı ve hamur işi düşkünlerinin istemsizce kilo almasını durduracak ve hatta kilo vermenize yardımcı olacak kür tarifi çok işinize yarayacak. 

KİLO VERMEYE YARDIMCI KÜR TARİFİ

  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı organik bal
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • Bir tutam maydanoz

KİLO VERMEYE YARDIMCI KÜR YAPILIŞI

Malzemelerin tamamını 1 bardak ılık suyun içine ekleyip iyice karıştırın. 10 dakika sonra içmeye başlayın. 

15 gün boyunca günde 3 kere tüketin. 

Kürü uygularken bol su ve hafif yiyecekler tüketmeyi ihmal etmeyin.

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