Türkiye Tatmak istediği peynir ölümüne neden oldu! Emekli öğretmenin kahreden ölümü

Tatmak istediği peynir ölümüne neden oldu! Emekli öğretmenin kahreden ölümü

Türkiye

Tatmak istediği peynir ölümüne neden oldu! Emekli öğretmenin kahreden ölümü

Trabzon Beşikdüzü'nde pazar alıveriş yapan emekli öğretmen Veysel Ayar, tatmak istediği peynir parçası nefes borusuna kaçınca hayatını kaybetti.

15 Ekim 2021, Cuma 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beşikdüzü ilçe merkezinde dün kurulan halk pazarına alışverişe giden 2 çocuk babası emekli öğretmen Veysel Ayar, bir tezgâhtan Peynir satın almak istedi. Ayar, tadına bakmak istediği peynirden bir parça alıp ağzına attı.

Peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu Ayar, aniden fenalaştı. Çevredekiler, nefes alamadığını fark ettiği Ayar’a müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine Haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Ayar, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen Ayar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Fatih TURAN/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Karikatür gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye 'Yeşil dönüşüme' liderlik eden ülke olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Banu Şen
“Gel ne olursan ol yine gel” diyen bir dünya şehri: Konya
Banu Şen
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli olacak!