Türkiye Tatvan’da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Tatvan’da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Türkiye

Tatvan’da düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Bingöl’den kalkan ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopterin enkazı, yapılan incelemenin ardından bölgeden kaldırıldı.

06 Mart 2021, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Tatvan’da kazanın yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, inceleme yapan ekibin dışında enkazın bulunduğu alana geçişe izin vermedi. Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından helikopterin enkazı bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla üstü kapalı tıra yüklenerek kaldırıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de hazır bekletildiği bölgede, Türk Kızılay Bitlis Şubesi ekipleri de köyde görev yapan askeri personel ile arama kurtarma ve sağlık ekiplerine çorba ve çay ikramında bulundu. Bu arada kazada yaralanan 2 askerin Bitlis Devlet Hastanesindeki tedavileri de sürüyor. 4 Mart’ta Bingöl’den kalkan askeri helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüş, helikopterde bulunan askerden 11’i şehit olmuş, 2’si yaralanmıştı.

AA

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