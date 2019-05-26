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  • Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? (Kim Milyoner Olmak İster)

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? (Kim Milyoner Olmak İster)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu

26 Mayıs 2019, Pazar 00:15 Son Güncelleme:
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Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? (Kim Milyoner Olmak İster)

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.

İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attı.

PEKİ DOĞRU CEVAP NEYDİ?

"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda



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