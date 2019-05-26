Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir? (Kim Milyoner Olmak İster)
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu
Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.
İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.
"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili birçok tweet attı.
PEKİ DOĞRU CEVAP NEYDİ?
"Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?“
ŞIKLAR
A- Hawai
B- Yeni Zelanda
C- Galler
D- Hindistan
Doğru cevap: Yeni Zelanda