Yemek Hem pratik hem leziz: Tava böreği tarifi

Hem pratik hem leziz: Tava böreği tarifi

Yemek

Hem pratik hem leziz: Tava böreği tarifi

Pratik ve leziz bir börek hazırlamak istiyorsanız tava böreği tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için tava böreği tarifi arıyor ya da tava böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pratik tava böreği tarifi için "Tava böreği tarifi, tava böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

17 Eylül 2020, Perşembe 16:47 Son Güncelleme:
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Daha önce yediğiniz börekleri unutturacak olan tava böreği tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tava böreği tarifi arıyor ya da tava böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pratik tava böreği tarifi için "Tava böreği tarifi, tava böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tava böreği tarifi

Tava böreği malzemeleri

  • 2 adet hazır yufka
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağ
  • 1,5 yemek kaşığı yoğurt

Tava böreği yapılışı

Tavanın dibini hafifçe yağlayın ve yufkanın birini kenarlarından taşacak şekilde tavaya yayın. Yumurta, zeytinyağ ve yoğurdu karıştırıp yufkanın içine sürün. Diğer yufkayı elle parçalayıp tavaya koyun ve sos sürerek üzerine yayın. Kalan yufkaları da sosa bulayıp tavaya ekleyin. En üst katı kapatıp iki tarafını da pişirin.

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