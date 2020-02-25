Tava çeşitleri
Evde yemek yaparken en çok kullanılan ekipmanlardan bir tanesi de tavadır. Yapılacak yemek türüne göre kullanılacak tava türü de çeşitlilik göstermektedir. Yemek türüne göre hangi tava kullanılır merak ediyor ve tava çeşitlerini öğrenmek istiyorsanız " tava çeşitleri" haberimize göz atın.
25 Şubat 2020, Salı 15:57 Son Güncelleme:
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Evde lezzetli yemekler yapmayı seviyor ve günün belirli bir kısmını mutfakta geçiriyorsanız hangi tava hangi yemekte kullanılır bilmenizde fayda var. Yemek türüne göre hangi tava kullanılır merak ediyor ve tava çeşitlerini öğrenmek istiyorsanız " tava çeşitleri" haberimize göz atın.
Tava çeşitleri
Teflon tava
Teflon tava sayesinde pişireceğiniz yiyeceği yağ eklemeden pişirebilirsiniz.
Demir döküm ızgara tavası
Genellikle ızgara amaçlı kullanılır. Etleri ızgara da pişirmiş gibi lezzetlendirir.
Kızartma tavası
Köfte, sebze, patates gibi kızartma yapacağınız zaman kullanırsanız hem kızarttığınız yiyecekler lezzetli olur hemde kullanım kolaylığı sağlar.
Gözleme, krep tavası
İnce yapısıyla hamurların daha kolay ve hızlı pişmesini sağlar ve bu sayede kıyır kıyır olmasına neden olur.
Waffle tavası
Son zamanların en popüler yiyeceklerinden olan waffle, waffle tavası sayesinde hamurunu görseline uygun bir şekilde pişirmenizi sağlar.
Yufka ve gözleme saç tavası
Yufka ve gözlemeleri daha da lezzetli hale getirmek istiyorsanız saç üzerinde pişirmelisiniz.
Börek, balık tavası
Börek veya balığı önlü arkalı kızartma kolaylığı sağlar.
Wok tava
Wok tava da genellikle sebzeler kavrulur.