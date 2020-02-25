Evde lezzetli yemekler yapmayı seviyor ve günün belirli bir kısmını mutfakta geçiriyorsanız hangi tava hangi yemekte kullanılır bilmenizde fayda var. Yemek türüne göre hangi tava kullanılır merak ediyor ve tava çeşitlerini öğrenmek istiyorsanız " tava çeşitleri" haberimize göz atın.

Tava çeşitleri

Teflon tava

Teflon tava sayesinde pişireceğiniz yiyeceği yağ eklemeden pişirebilirsiniz.

Demir döküm ızgara tavası

Genellikle ızgara amaçlı kullanılır. Etleri ızgara da pişirmiş gibi lezzetlendirir.

Kızartma tavası

Köfte, sebze, patates gibi kızartma yapacağınız zaman kullanırsanız hem kızarttığınız yiyecekler lezzetli olur hemde kullanım kolaylığı sağlar.

Gözleme, krep tavası

İnce yapısıyla hamurların daha kolay ve hızlı pişmesini sağlar ve bu sayede kıyır kıyır olmasına neden olur.

Waffle tavası

Son zamanların en popüler yiyeceklerinden olan waffle, waffle tavası sayesinde hamurunu görseline uygun bir şekilde pişirmenizi sağlar.

Yufka ve gözleme saç tavası

Yufka ve gözlemeleri daha da lezzetli hale getirmek istiyorsanız saç üzerinde pişirmelisiniz.

Börek, balık tavası

Börek veya balığı önlü arkalı kızartma kolaylığı sağlar.

Wok tava

Wok tava da genellikle sebzeler kavrulur.