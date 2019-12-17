Tavada kadayıf böreği tarifi: Tavada kadayıf böreği nasıl yapılır?
Kadayıf toplum olarak sevdiğimiz bir tat. Genellikle tatlılarda tercih ettiğimiz kadayıf börekte kullanıldığında hem eşsiz bir lezzet elde etmemizi sağlıyor hemde farklı bir görsel sunuyor. Eğer "tavada kadayıf böreği tarifi, tavada kadayıf böreği nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
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Tavada kadayıf böreği tarifi
Tavada kadayıf böreği malzemeleri
- 300 gram kadayıf
Tavada kadayıf böreği sosu için
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağından biraz fazla süt
- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
Tavada kadayıf böreği arası için
- Dil Peyniri
Tavada kadayıf böreği yapılışı
İlk işlem olarak böreğin sosu hazırlanır. Yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurt güzelce karıştırılır. Karışımda yoğurdun küçük küçük parçacıkları kalmamasına dikkat edin. Daha sonra orta boy düz bir tavaya kadayıfların yarısı döşenir. İyice bastırılıp sıkıştırılır. Hazırlanan sosun yarısı üzerinde gezdirilir ve dil peyniriyle üstü döşenir. Kalan kadayıflar da üzerine eklenir ve bir bardak yardımıyla bastırırsanız boşluk kalmaz. Son kalan sosu da kadayıfların üzerinde iyice gezdirilir. Yavaş yavaş pişen böreğin altını sürekli kontrol etmeliyiz. Altını üstünü iyice kızaran böreği sıcak servis edin.
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