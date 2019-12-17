Tavada kadayıf böreği tarifi: Tavada kadayıf böreği nasıl yapılır?

Farklı lezzetler ve farklı sunumlarla misafirlerinize sunumlar yapmak istiyorsanız tavada kadayıf böreği tarifi tam size göre bir tarif. Tavada kadayıf böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Tavada kadayıf böreği tarifi

Tavada kadayıf böreği malzemeleri

- 300 gram kadayıf

Tavada kadayıf böreği sosu için

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 2 adet yumurta

- Yarım su bardağından biraz fazla süt

- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Tavada kadayıf böreği arası için

- Dil Peyniri

Tavada kadayıf böreği yapılışı

İlk işlem olarak böreğin sosu hazırlanır. Yumurta, süt, sıvı yağ, tuz ve yoğurt güzelce karıştırılır. Karışımda yoğurdun küçük küçük parçacıkları kalmamasına dikkat edin. Daha sonra orta boy düz bir tavaya kadayıfların yarısı döşenir. İyice bastırılıp sıkıştırılır. Hazırlanan sosun yarısı üzerinde gezdirilir ve dil peyniriyle üstü döşenir. Kalan kadayıflar da üzerine eklenir ve bir bardak yardımıyla bastırırsanız boşluk kalmaz. Son kalan sosu da kadayıfların üzerinde iyice gezdirilir. Yavaş yavaş pişen böreğin altını sürekli kontrol etmeliyiz. Altını üstünü iyice kızaran böreği sıcak servis edin.

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