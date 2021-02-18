Yemek Tavada kek tarifi ve yapılışı: Tavada kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Tavada kek tarifi ve yapılışı: Tavada kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Tavada kek tarifi ve yapılışı: Tavada kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Hızlıca yapabileceğiniz tavada kek tarifi, oldukça pratik bir tarif. Davetsiz misafiri gelenler tavada kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve iştah kabartan görüntüsüyle tavada kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

18 Şubat 2021, Perşembe 12:44 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet barındıran tavada kek tarifi birçok kişi tarafından çok seviliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için tavada kek tarifi arıyor ya da tavada kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavada kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

TAVADA KEK TARİFİ

Tavada kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı süt (sosuna)
  • 3 kaşık kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Tavada kek yapılışı

Yumurta ve şekeri mikserde 3-4 dakika çırpın. Sıvı yağ, süt ve kakaoyu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız sostan 1,5 su bardağı ayırın. Kalan sosa un, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek karıştırın. Tavayı yağlayın ve un serpin. Kek harcını tavaya dökün. Orta gözlü ocağa alüminyum folyoyu birkaç kat katlayarak koyun. Tavanın kapağını kapatın. Kapakta delik varsa onu da kapatın. Yaklaşık yarım saat kadar pişirin. Kürdanla kontrol edin. Kalan sosa 1 su bardağı süt ekleyip kaynatın. Kek piştikten sonra ters çevirerek ılıtın. Sosu dökerek servis yapın.

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