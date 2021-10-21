Evde lahmacun yapmanın en kolay yollarından birisi de tavada lahmacun tarifi. Peki, tavada lahmacun nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız tavada lahmacun tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TAVADA LAHMACUN TARİFİ

Tavada lahmacun malzemeler

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

2 adet domates

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

500 gram yağlı dana kıyma

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

TAVADA LAHMACUN YAPILIŞI

Lahmacun yapımı için ilk başta bir mutfak robotunun içinde iç harcı için baharatlar, salça sıvı yağ ve kıyma hariç tüm malzemeleri alın ve çekin. Maydanozları en son ilave edin. Rondonun içinden büyükçe bir kaba aldığınız harca baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Son olarak kıymayı ekleyerek güzelce yoğurun. Yeteri kadar cıvık bir kıvamda değilse, biraz su ekleyebilirsiniz.

Harcınız dinlenirken, hamurunuzu yapmaya başlayın. Suyu bir kaba dökün, üzerine tuz ve şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından azar azar da un ilave edin. Unu yavaş yavaş suya ekleyerek orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün. Aynı büyüklükte lahmacunlar yapabilmek için hamurlarınızın ağırlığı da eşit olmalıdır. Eşit büyüklükte ayırdığınız bezelerin üzerini hafif nemli bir mutfak beziyle örtüp en az 1 saat dinlenmeye bırakın. Mutfak tezgahının üzerine biraz un serperek bezelerinizi teker teker açmaya başlayın.

Hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın. İnce açtığınız hamurun üzerine lahmacun harcını kenarlarına da gelecek şekilde güzelce yayın. Pişirme aşamasında kapaklı yanmaz bir tava kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız lahmacunu ısınmış olan tavaya yerleştirin. Ocağı önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte açın. Kapağı kapatmadan önce üzerine ıslak bir bez kapatın ve altı bezi alın. Diğer tüm parçalara aynı işlemi yapın.



