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Tavada pizza börek nasıl yapılır? Tavada pizza börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Tavada pizza börek nasıl yapılır? Tavada pizza börek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Günün her saati ister kahvaltıda ister akşam çayının yanında isterseniz de öğün olarak tüketebileceğiniz tavada pizza börek tarifi nefis bir tarif. Peki, tavada pizza börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız tavada pizza börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

06 Ocak 2022, Perşembe 14:44 Son Güncelleme:
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Yerken parmaklarınızı da yiyeceğiniz tavada pizza börek tarifi, normal pizzaya göre hem daha kolay yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Peki, tavada pizza börek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pizza börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TAVADA PİZZA BÖREK TARİFİ

Tavada pizza börek malzemeler

  • 1 adet yufka
  • 1 adet kapya biber
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 kase doğranmış sucuk
  • 1 adet domates
  • 1 kase rendelenmiş kaşar
  • Tuz, pulbiber, kekik

Bulamak için;

  • 1 adet yumurta
  • Galeta unu

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

TAVADA PİZZA BÖREK YAPILIŞI

  • Doğranmış sucuklar tavada hafif kavrulur .
  • Küçük küçük doğranmış biber domates ve kaşar peyniri rendesi ve baharatlar eklenip bütün malzemeler karıştırılır.
  • Yufka tezgaha serilir dörde bölünür .
  • Geniş kısmına iç harcı bolca eklenip geniş ve sıkı olmayacak şekilde rulo sarın.
  • Yumurtaya az tuz ekleyip iyice çırptıktan sonra önce yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak kızgın yağda kızartın .
  • Yağlı kağıt serilmiş tabağa alıp ikiye bölüp sıcak servis yapın.
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