Yerken parmaklarınızı da yiyeceğiniz tavada pizza börek tarifi, normal pizzaya göre hem daha kolay yapılıyor hem de oldukça lezzetli. Peki, tavada pizza börek nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pizza börek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

TAVADA PİZZA BÖREK TARİFİ

Tavada pizza börek malzemeler

1 adet yufka

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 kase doğranmış sucuk

1 adet domates

1 kase rendelenmiş kaşar

Tuz, pulbiber, kekik

Bulamak için;

1 adet yumurta

Galeta unu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

TAVADA PİZZA BÖREK YAPILIŞI

Doğranmış sucuklar tavada hafif kavrulur .

Küçük küçük doğranmış biber domates ve kaşar peyniri rendesi ve baharatlar eklenip bütün malzemeler karıştırılır.

Yufka tezgaha serilir dörde bölünür .

Geniş kısmına iç harcı bolca eklenip geniş ve sıkı olmayacak şekilde rulo sarın.

Yumurtaya az tuz ekleyip iyice çırptıktan sonra önce yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak kızgın yağda kızartın .

Yağlı kağıt serilmiş tabağa alıp ikiye bölüp sıcak servis yapın.



