Tavla oynarken otomobil çarptı

Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan 2 gence, dikkatsiz bir şekilde geri manevra yapan otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle masada oturan Mert Murat Duramaz yere düştü. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

"FARK ETMEDİM"

Kaza anını anlatan Mert Murat Duramaz, olay anında arkadaşı ile birlikte tavla oynadıklarını belirterek, "Araba geri geri geldi ve bize vurdu. Şoför, bizi fark etmediğini söyledi. Vurmanın etkisi ile ben yere düştüm."

"ARABAM ÇİZİLDİ"

"Ondan sonra kalktım. Şoför ne bizle ilgilendi ne de başka bir şey yaptı. Mekan sahibine 'Masraflarınızı karşılayayım' dedi. Sonra baktı, 'Arabam çizildi' dedi. Ondan sonra kaldığı yere gitti, arabayı park etti" şeklinde konuştu.



