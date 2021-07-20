Tavşancıklar

Malzemeler:

Renkli şöniller,

tuvalet kâğıdı rulosu, yapıştırıcı,

makas, keçeli kalem ve

renkli fon kartonları / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Kendi tavşanınızı yapmak ister misiniz? Hadi o zaman başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte tuvalet kâğıdı rulosu üzerine minik bir tavşan suratı çiziniz. Tavşanımızın bıyıkları için ise şönilleri kullanabilirsiniz. Sonrasında fon kartonlarını kullanarak tavşanımıza kulaklar oluşturup rulonun üst kısmına yapıştırınız. Tavşanı dilediğiniz gibi süsleyip boyayabilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınıza kalmış.