Tavşancıklar
Bu tarz el işi oyunları çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
20 Temmuz 2021, Salı 14:33 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
Renkli şöniller,
tuvalet kâğıdı rulosu, yapıştırıcı,
makas, keçeli kalem ve
renkli fon kartonları / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Kendi tavşanınızı yapmak ister misiniz? Hadi o zaman başlayalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte tuvalet kâğıdı rulosu üzerine minik bir tavşan suratı çiziniz. Tavşanımızın bıyıkları için ise şönilleri kullanabilirsiniz. Sonrasında fon kartonlarını kullanarak tavşanımıza kulaklar oluşturup rulonun üst kısmına yapıştırınız. Tavşanı dilediğiniz gibi süsleyip boyayabilirsiniz. Tamamen yaratıcılığınıza kalmış.