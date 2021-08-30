Tavuk ve kırmızı etin enfes buluşmasıyla ortaya çıkan tavuk ballotine tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, tavuk ballotine nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız tavuk ballotine tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

TAVUK BALLOTİNE TARİFİ

Tavuk ballotine malzemeler

2 tavuk göğsü

100 gram kıyma

2 büyük tarla mantarı

1 büyük muz arpacık, soyulmuş

1 avuç maydanoz, doğranmış

300 ml tavuk suyu

1 topuz tereyağı

1 diş sarımsak, ezilmiş

250 ml çift krema

1 avuç kavrulmuş yeni patates

3 dış yaprak savoy lahana, sotelenmiş

Tavuk ballotine yapılışı

Kaynaması için büyük bir tencereye su koyun. Tavuk göğsünün uzun tarafını kesin, neredeyse yarım genişlikte dilimleyin ve bir kitap gibi açın, ardından iki yaprak streç film arasına sandviç yapın. Tavuğu bir tencerenin arkasıyla ezin, çok ince olmalı. Ardından Clingfilm'i çıkarın. Mantarları ve arpacık soğanının 1/2 'sini doğrayın ve biraz tuz ve karabiberle kıymaya karıştırın. Eğer varsa küçük bir blender kullanın. Tavuğun üzerine biraz et karışımını ince bir tabaka halinde yayın. Tavukları sosis şeklinde sarın ve streç filme sarın. Diğer tavuk göğsü ile tekrarlayın. Tavuk oy pusulalarını su dolu bir tencerede 20 dakika pişene kadar haşlayın, suyun kaynamadığından emin olun, aksi halde tavuk sertleşir. Arpacık soğanının diğer yarısını tereyağlı bir tavada bir dakika kavurun, ardından sarımsağı ekleyin. Tavuk suyunu ekleyip yarı yarıya azaltın, ardından kremayı dökün, kaynamaya bırakın ve kalan maydanozu eklemek için ocaktan alın. Tavuğu streç filmden çıkarın ve sıcak bir tavada tereyağı ile her tarafı renk alana kadar kızartın. Tavuğu dilimleyin ve kavrulmuş yeni patates ve bir çiseleyen sos ile bir lahana yatağında servis yapın.



