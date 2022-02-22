Tavuk but haşlama nasıl yapılır? Tavuk but haşlama tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Her derde deva bir yemek olan tavuk but haşlama tarifi, 7'den 70'e herkese şifa dağıtan şahane bir lezzet. Peki, tavuk but haşlama nasıl yapılır? Yedikçe yedirten şifa deposu tavuk but haşlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
22 Şubat 2022, Salı 11:33 Son Güncelleme:
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Her lokmasında çok başka lezzet alacağınız tavuk but haşlama tarifi, hem sebze hem de tavuk ile yapılan enfes bir tarif. Peki, tavuk but haşlama nasıl yapılır? Tam bir şifa deposu olan ve besin değeri oldukça yüksek tavuk but haşlama tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
TAVUK BUT HAŞLAMA TARİFİ
Tavuk but haşlama malzemeler
- 5 orta boy patates
- 2 adet havuç
- 2 orta boy soğan
- 2 diş sarımsak
- 6 adet tavuk but (1kg)
- 1 çorba kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Maydanoz
- Tuz ,karabiber
- Tencere dibine bir miktar sıvı yağ koyun, derileri çıkarılmış butları çevirerek kızartın, çok fazla kızartmaya gerek yok mühürleme gibi düşünebiliriz. Butları kenara alın.
- Tencereye biraz daha sıvı yağ koyun.
- Yemeklik doğranmış soğanı koyun 2-3 dakika kavurun.
- Havucu ilave edin.
- 1 çorba kaşığı un ve tereyağını ilave edin 2 dakika kavurun.
- Üzerine kızartılan butları koyun en üzerine irice doğranan patatesleri ilave edin.
- Sarımsağı doğrayın, üzerini 2 parmak geçecek kaynamış suyunu koyun.
- Tuzunu bu aşamada verebiliriz orta ateşte pişirmeye bırakın.
- Patatesler yumuşayıp tavuklar pişinceye kadar pişirin.
- Altını kapatmaya 5 dakika kala doğranmış maydanozu ,karabiberi, 1 adet limon suyunu içine ilave edin ,altını kapatın.
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