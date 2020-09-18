Parmaklarınızı yiyeceksiniz: Tavuk ciğeri tarifi

Hem yapımı pratik hem de oldukça lezzetli olan tavuk ciğeri tarifi birçok kişi tarafından sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk ciğeri tarifi arıyor ya da tavuk ciğeri nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk ciğeri tarifinin püf noktaları ve pratik yapılışı için "Tavuk ciğeri tarifi, tavuk ciğeri nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Tavuk ciğeri tarifi

Tavuk ciğeri malzemeleri

600 gram tavuk ciğeri

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kuru soğan

1 adet kırmızı dolmalık biber

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Tavuk ciğer yapılışı

Ciğerlerinizi iyice ayıklayın, kanı çıkana kadar bol suyla yıkayın. Kuruladığınız ciğerleri kuşbaşı doğrayın. Soğanları piyazlık doğrayın, dolmalık biberin çekirdeklerini ayıklayıp doğrayın. Zeytinyağını tavada kızdırın. Önce soğanları sonra da biberleri tavada kavurun. Ciğerleri de tavaya ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Domates salçası ve baharatları yemeğe ekleyip altını kısın. Kısık ateşte 5 dakika kadar daha pişirin.



