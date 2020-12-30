Özel misafirleriniz için bile rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tavuk dolması tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için tavuk dolması tarifi arıyor ya da tavuk dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tavuk dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Tavuk dolması tarifi

Tavuk dolması malzemeleri

1 adet bütün tavuk

İç malzemesi:

200 gram tavuk ciğeri

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

Karabiber

Kimyon

Tuz

Maydanoz

Sos malzemesi:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

Tavuk dolması yapılışı

Tavuğu temizleyin ve alttan göğüs kafesine doğru açın. Ciğeri doğrayın ve bir tavada kızdırılan yağda kavurun. Pirinç ve sıcak suyu da ekleyerek kavurma işlemine devam edin. İç pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın. Üzerine karabiber, kimyon ve tuz serpip karıştırın. Hazır olan iç pilavı tavuğun içine doldurun. Bu arada derin bir tencerede su kaynatın. Doldurduğunuz tavuğu tencereye alıp, haşlamaya bırakın. Haşlanma işlemi yaklaşık 1 saati bulabilir. Haşladıktan sonra zeytinyağı ve salçayla hazırlanan sosu tavuğun üzerine sürüp, 15 dakika fırında pişirin. Bütün şekilde servis edin.



