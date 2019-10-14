Tavuk etinde kişi başı tüketim 22 kilo

Murat Gülderen

Geçen yıl kanatlı eti üretimi 2.2 milyon tona ulaşan Türkiye’de kişi başı kanatlı eti tüketimi ise 22 kilo olarak hesaplandı. Türkiye piliç eti üretiminde dünyada 8’inci, kanatlı üretiminde ise dünya ticaretinde 5’inci sırada yer alıyor. 81 ülkeye ihracat yapan sektör, dünya üretiminden yüzde 2.3 pay alıyor.

EN BÜYÜK MALİYET YEM

Türkiye’de kanatlı hayvancılık sektöründe üretim maliyetinin en büyük kısmını yüzde 70 ile yem gideri oluştururken, bunu yüzde 15 ile civciv masrafı izliyor. Geçen yıldan bu yana özellikle döviz etkisine bağlı olarak tüm maliyetlerde ciddi artış yaşandığını vurgulayan Abalıoğlu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, “En önemli hammadde kalemimiz olan yemdeki maliyet artışları sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Düşük maliyetli yakıt, elektrik sağlanmalı ve su kullanımında indirim yapılmalı” dedi.

MANGAL SEZONU

Piliç eti tüketiminin ‘mangal sezonu’ olarak da adlandırılan bahar ve yaz aylarında üst seviyelere çıktığını belirten Özdil, “Her sene mangal sezonlarında satışlarımızda belirli oranlarda artışlar gözlemliyoruz. Kırmızı et fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlar da bunun diğer bir nedeni” diye konuştu.

ÇİN’E TÜRK PİLİCİ YEDİRECEK

Grup bünyesinde faaliyet gösteren Lezita’nın başta Irak ve Körfez ülkeleri olmak üzere 39 ülkeye ihracat yaptığını belirten Özdil, dünyanın en kalabalık ve tüketim oranı en yüksek ülkelerinden Çin pazarına odaklandıklarını söyledi. Körfez ülkeleri ve Afrika pazarında büyüyen, Rusya ve Japonya’yı da pazarları arasına katan Lezita, 2018 yılında ihracatını ikiye katladı. Lezita bu yılın ilk altı ayında ise ihracatta yüzde 60’ın üzerinde büyüme kaydetti.